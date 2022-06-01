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НАТО созывает встречу Турции, Финляндии и Швеции по конфликту между странами

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Вашингтон, Среда 01 июня 2022 19:37
НАТО созывает встречу Турции, Финляндии и Швеции по конфликту между странами Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в Брюсселе встречу с дипломатами Турции, Финляндии и Швеции. В ходе переговоров стороны обсудят вопрос расширения Альянса.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, об этом генсек НАТО заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по Альянсу. С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни", - заявил Столтенберг.

При этом Блинкен отметил, что в НАТО существует "широкий консенсус" в отношении быстрого вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция призвала Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям и снять эмбарго на экспорт оружия для того, чтобы стать частью НАТО.

Также мы писали, что, по словам Эрдогана, власти Финляндии и Швеции не выполнили главные требования Турции для вступления в Североатлантический альянс.

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НАТО Йенс Столтенберг Швеция Турция Финляндия
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