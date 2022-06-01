НАТО созывает встречу Турции, Финляндии и Швеции по конфликту между странами
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в Брюсселе встречу с дипломатами Турции, Финляндии и Швеции. В ходе переговоров стороны обсудят вопрос расширения Альянса.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, об этом генсек НАТО заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по Альянсу. С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни", - заявил Столтенберг.
При этом Блинкен отметил, что в НАТО существует "широкий консенсус" в отношении быстрого вступления Швеции и Финляндии в Альянс.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция призвала Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям и снять эмбарго на экспорт оружия для того, чтобы стать частью НАТО.
Также мы писали, что, по словам Эрдогана, власти Финляндии и Швеции не выполнили главные требования Турции для вступления в Североатлантический альянс.
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