НАТО созывает встречу Турции, Финляндии и Швеции по конфликту между странами

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в Брюсселе встречу с дипломатами Турции, Финляндии и Швеции. В ходе переговоров стороны обсудят вопрос расширения Альянса.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, об этом генсек НАТО заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по Альянсу. С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни", - заявил Столтенберг. При этом Блинкен отметил, что в НАТО существует "широкий консенсус" в отношении быстрого вступления Швеции и Финляндии в Альянс.