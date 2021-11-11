В Финляндию через Беларусь прибыли 30 нелегалов

В Финляндию на сегодняшний день прибыли 30 беженцев, которые прорвались в Евросоюз через Беларусь. В стране уже готовятся к возможному увеличению количества беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

"В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения - Центральная Европа", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе "войной нового типа". А граждане и СМИ являются в ней "боеприпасами".

Отметим, сегодня в Польше заявили о первой смерти в лагере мигрантов на границе с Беларусью.