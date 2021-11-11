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До Фінляндії через Білорусь прибули 30 нелегалів

Автор: Валерія Поліщук

До Фінляндії на сьогоднішній день прибули 30 біженців, які прорвалися до Євросоюзу через Білорусь. У країні вже готуються до можливого збільшення кількості біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну охорону Фінляндії.

"До Фінляндії через Білорусь прибули кілька десятків людей (30). Ситуація стабільна, здійснюється моніторинг та обмін інформацією. Основні пункти призначення - Центральна Європа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ситуацію з мігрантами на кордоні "війною нового типу". А громадяни та ЗМІ є в ній "боєприпасами".

Зазначимо, сьогодні в Польщі заявили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні з Білоруссю.

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БілорусьФинляндияМіграційна криза