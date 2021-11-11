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"Гражданские и СМИ стали боеприпасами". В Польше считают ситуацию на границе "войной нового типа"

Новина українською →
Польша, Четверг 11 ноября 2021 12:37
"Гражданские и СМИ стали боеприпасами". В Польше считают ситуацию на границе "войной нового типа" Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе "войной нового типа". А граждане и СМИ являются в ней "боеприпасами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

"То, с чем мы имеем дело - это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами. Но хотя правила борьбы изменились, одно остается неизменным - мера безопасности, готовность защищать Республику, защищать ее границы и суверенитет", - написал Моравецкий.

Напомним, сегодня в Польше заявили о первой смерти в лагере мигрантов на границе с Беларусью.

Отметим, недавно польские правоохранители показали видео, на котором видно людей в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами.

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