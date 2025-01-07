У Фінляндії знайшли якір танкера, яким могли порвати підводні кабелі, - Yle

Як пише видання, якір було знайдено на морському дні. Його підняли на поверхню за допомогою спеціального судна ВМС Швеції HMS Belos.

Місцеві слідчі уже вилучили якір.

Головною версією є те, що кабелі порвали якорем танкера Eagle S, який прямував із російського порту

Обрив кабелів у Балтійському морі

Наприкінці минулого року у Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S, ймовірно, це танкер "тіньового флоту" РФ, який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.