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В Финляндии нашли якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели, - Yle

Иллюстративное фото: в Финляндии нашли якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 7 января, специалисты обнаружили на дне Финского залива нашли якорь танкера Eagle S. Вероятно, судно "потеряло" его во время обрыва нескольких подводных кабелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как пишет издание, якорь был найден на морском дне. Его подняли на поверхность с помощью специального судна ВМС Швеции HMS Belos.

Местные следователи уже изъяли якорь.

Главной версией является то, что кабели порвали якорем танкера Eagle S, который направлялся из российского порта

Обрыв кабелей в Балтийском море

В конце прошлого года в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией. После этого Финляндия задержала судно Eagle S, вероятно, это танкер "теневого флота" РФ, который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.

Недавно стало известно, что Финляндия подозревает семерых членов экипажа судна в вандализме при отягчающих обстоятельствах. Им запретили выезжать из страны.

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Финляндия