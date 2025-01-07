В Финляндии нашли якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели, - Yle

Как пишет издание, якорь был найден на морском дне. Его подняли на поверхность с помощью специального судна ВМС Швеции HMS Belos.

Местные следователи уже изъяли якорь.

Главной версией является то, что кабели порвали якорем танкера Eagle S, который направлялся из российского порта

Обрыв кабелей в Балтийском море

В конце прошлого года в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией. После этого Финляндия задержала судно Eagle S, вероятно, это танкер "теневого флота" РФ, который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.