У Фінляндії завершився другий тур виборів: хто перемагає

У Фінляндії відбувся другий тур президентських виборів. Наразі один з кандидатів лідирує з результатом в 52,7% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Станом на 20:15 вже пораховано 63% голосів виборців. Наразі з відривом в понад 5% перемагає к андидат від коаліції на президентських виборах Олександр Стубб.

Результати попереднього голосування станом на зараз виглядають так:

Олександр Стубб набрав 52,7%;

Пекка Хаавісто, якого підтримує Асоціація виборців і Зелених - 47,3%.

Вибори в Фінляндії

Нагадаємо, що у Фінляндії 28 січня завершився перший тур виборів. Детальніше про нинішніх кандидатів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що влітку 2023 року у Фінляндії сформували новий уряд. В результаті переобрання уряду було обрано нового прем'єра та ще сім міністрів.

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