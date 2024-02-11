ua en ru
Нд, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Фінляндії завершився другий тур виборів: хто перемагає

Фінляндія, Неділя 11 лютого 2024 20:21
UA EN RU
У Фінляндії завершився другий тур виборів: хто перемагає Фото: Олександр Стубб (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Каріна Левицька

У Фінляндії відбувся другий тур президентських виборів. Наразі один з кандидатів лідирує з результатом в 52,7% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Станом на 20:15 вже пораховано 63% голосів виборців. Наразі з відривом в понад 5% перемагає кандидат від коаліції на президентських виборах Олександр Стубб.

Результати попереднього голосування станом на зараз виглядають так:

  • Олександр Стубб набрав 52,7%;
  • Пекка Хаавісто, якого підтримує Асоціація виборців і Зелених - 47,3%.

Вибори в Фінляндії

Нагадаємо, що у Фінляндії 28 січня завершився перший тур виборів. Детальніше про нинішніх кандидатів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що влітку 2023 року у Фінляндії сформували новий уряд. В результаті переобрання уряду було обрано нового прем'єра та ще сім міністрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия
NEWS
Зеленський про засоби РЕБ: один із ключових пріоритетів року
Зеленський про засоби РЕБ: один із ключових пріоритетів року
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити