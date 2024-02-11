В Финляндии завершился второй тур выборов: кто побеждает

В Финляндии состоялся второй тур президентских выборов. Сейчас один из кандидатов лидирует с результатом в 52,7% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По состоянию на 20:15 уже посчитано 63% голосов избирателей. Сейчас с отрывом в более 5% побеждает кандидат от коалиции на президентских выборах Александр Стубб.

Результаты предварительного голосования по состоянию на сейчас выглядят так:

Александр Стубб набрал 52,7%;

Пекка Хаависто, которого поддерживает Ассоциация избирателей и Зеленых - 47,3%.

Выборы в Финляндии

Напомним, что в Финляндии 28 января завершился первый тур выборов. Детальнее о нынешних кандидатах можно узнать в материале РБК-Украина.

Следует отметить, что летом 2023 года в Финляндии сформировали новое правительство. В результате переизбрания правительства был избран новый премьер и еще семь министров.

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