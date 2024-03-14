UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Фінляндії затримали підозрюваних у відмиванні коштів на бронежилети для ЗСУ

Фото: Співробітники НАБУ і Національного бюро розслідувань Фінляндії (nabu.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

На території Фінляндії 11 березня затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міноборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Один із затриманих – громадянин Фінляндії. На його нерухомість накладено арешт.

Також серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів.

Частину цих коштів, за даними НАБУ, затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості. 

Зібрані докази НАБУ використає у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

Бюро повідомило, що операцію проведено спільно з САП та співробітниками Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки.

Нагадаємо, наприкінці лютого начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони викрили на тому, що у 2022-2023 роках купив та "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.

На початку березня на складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися там майже рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниНАБУ