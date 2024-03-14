У Фінляндії затримали підозрюваних у відмиванні коштів на бронежилети для ЗСУ

Нагадаємо, наприкінці лютого начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони викрили на тому, що у 2022-2023 роках купив та "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.

На початку березня на складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися там майже рік.

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