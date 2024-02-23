Переписав на цивільну дружину квартири та елітний автопарк. Чиновник Міноборони отримав підозру

Начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони викрили на тому, що у 2022-2023 роках купив та "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років чиновник незаконно збагатився на майже 14 мільйонів гривень. Після чого на ці гроші він придбав:

дві квартири у новобудовах,

гараж:

паркомісце у Києві.

Крім того, за одержані "прибутки" посадовець купив три авто преміумкласу, у тому числі марки LEXUS та BMW.

Щоб приховати придбані активи, чиновник "переписав" їх на свою цивільну дружину. При цьому чиновник оформив на себе довіреність щодо управління цим майном.

Також у ході розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.

На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. В разі доведення провини, підозрюваному загрожує до 10 років тюрми.

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