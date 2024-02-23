ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Переписав на цивільну дружину квартири та елітний автопарк. Чиновник Міноборони отримав підозру

Україна, П'ятниця 23 лютого 2024 19:26
UA EN RU
Переписав на цивільну дружину квартири та елітний автопарк. Чиновник Міноборони отримав підозру Фото: чиновник Міноборони отримав підозру (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони викрили на тому, що у 2022-2023 роках купив та "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років чиновник незаконно збагатився на майже 14 мільйонів гривень. Після чого на ці гроші він придбав:

  • дві квартири у новобудовах,
  • гараж:
  • паркомісце у Києві.

Крім того, за одержані "прибутки" посадовець купив три авто преміумкласу, у тому числі марки LEXUS та BMW.

Щоб приховати придбані активи, чиновник "переписав" їх на свою цивільну дружину. При цьому чиновник оформив на себе довіреність щодо управління цим майном.

Також у ході розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.

На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. В разі доведення провини, підозрюваному загрожує до 10 років тюрми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів