В Финляндии задержали подозреваемых в отмывании средств на бронежилеты для ВСУ

Напомним, в конце февраля начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны уличили в том, что в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк.

В начале марта на складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч хранившихся там почти год турникетов.

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