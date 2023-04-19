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У Фінляндії запропонували локацію, де можуть розмістити базу НАТО

Фото: у Фінляндії запропонували локацію, де можуть розмістити базу НАТО (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Представники місцевої влади Фінляндії запропонували розмістити базу НАТО в місті Каухава, яке знаходиться у західній частині країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, про це заявив мер міста Веса Рантала.

За його словами, базу НАТО необхідно розмістити саме в Каухаві, оскільки місто добре розташоване з погляду Балтії, Балтійського моря та всіх північних країн.

Фото: Каухава на карті (натисніть, щоб збільшити)

Він також додав, що у Каухаві до 2015 року діяв єдиний у Фінляндії військовий аеродром.

У Yle нагадують, що влада Фінляндії поки не ухвалювала жодних рішень про зведення бази НАТО на території країни.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу.

Також ми писали, що 14 квітня Фінляндія розпочала будівництво паркану на кордоні з Росією.

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