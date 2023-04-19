У Фінляндії запропонували локацію, де можуть розмістити базу НАТО

За його словами, базу НАТО необхідно розмістити саме в Каухаві, оскільки місто добре розташоване з погляду Балтії, Балтійського моря та всіх північних країн.

Фото: Каухава на карті (натисніть, щоб збільшити)

Він також додав, що у Каухаві до 2015 року діяв єдиний у Фінляндії військовий аеродром.

У Yle нагадують, що влада Фінляндії поки не ухвалювала жодних рішень про зведення бази НАТО на території країни.