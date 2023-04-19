В Финляндии предложили локацию, где могут разместить базу НАТО

Представители местных властей Финляндии предложили разместить базу НАТО в городе Каухава, который находится в западной части страны.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, об этом заявил мэр города Вэса Рантала.
По его словам, базу НАТО необходимо разместить именно в Каухаве, поскольку город хорошо расположен с точки зрения Балтии, Балтийского моря и всех северных стран.
Он также добавил, что в Каухаве до 2015 года действовал единственный в Финляндии военный аэродром.
В Yle напоминают, что власти Финляндии пока не принимали никаких решений о возведении базы НАТО на территории страны.
Напомним, 4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса.
Также мы писали, что 14 апреля Финляндия начала возведение забора на границе с Россией.
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