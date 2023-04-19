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В Финляндии предложили локацию, где могут разместить базу НАТО

Фото: в Финляндии предложили локацию, где могут разместить базу НАТО (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Представители местных властей Финляндии предложили разместить базу НАТО в городе Каухава, который находится в западной части страны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, об этом заявил мэр города Вэса Рантала.

По его словам, базу НАТО необходимо разместить именно в Каухаве, поскольку город хорошо расположен с точки зрения Балтии, Балтийского моря и всех северных стран.

Фото: Каухава на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Он также добавил, что в Каухаве до 2015 года действовал единственный в Финляндии военный аэродром.

В Yle напоминают, что власти Финляндии пока не принимали никаких решений о возведении базы НАТО на территории страны.

Напомним, 4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса.

Также мы писали, что 14 апреля Финляндия начала возведение забора на границе с Россией.

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