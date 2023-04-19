В Финляндии предложили локацию, где могут разместить базу НАТО

По его словам, базу НАТО необходимо разместить именно в Каухаве, поскольку город хорошо расположен с точки зрения Балтии, Балтийского моря и всех северных стран.

Фото: Каухава на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Он также добавил, что в Каухаве до 2015 года действовал единственный в Финляндии военный аэродром.

В Yle напоминают, что власти Финляндии пока не принимали никаких решений о возведении базы НАТО на территории страны.