Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану на кордоні з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву бригадного генерала прикордонної служби Фінляндії Ярі Толппанена, яку приводить Reuters.

"Фінляндія прагне захиститися від повторення подій на східному кордоні Європейського союзу в Польщі взимку 2021 року, коли блок звинуватив Білорусь в організації кризи, привозячи мігрантів із Близького Сходу, надаючи їм візи та штовхаючи їх через кордон", - йдеться у матеріалі.

До кінця 2026 року фінський паркан, виготовлений зі сталевої сітки, повинен покрити близько 200 кілометрів найважливіших ділянок кордону. Керівник проекту Ісмо Куркі заявив що, хоча він не призначений для протидії вторгнення, паркан матиме обладнання для спостереження.

"Ситуація на фінсько-російському кордоні була стабільною та стабільною на даний час. Але в цій ситуації, що повністю змінилася, з безпекою Фінляндія повинна мати більш надійний і незалежніший прикордонний контроль. І Фінляндія має менше залежати від російського прикордонного контролю", - сказав Толппанен.

Новий паркан матиме висоту 3 метри, складатиметься з колючого дроту і коштуватиме приблизно 380 мільйонів євро.