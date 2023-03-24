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В Финляндии считают, что истребители Hornet не передадут Украине в ближайшее время

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Пятница 24 марта 2023 17:56
В Финляндии считают, что истребители Hornet не передадут Украине в ближайшее время Фото: Hornet (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Передача истребителей F/A-18 Hornet Украине от Финляндии может не состояться до 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора финской оборонной компании Patria Эсы Рауталинко, которое приводит Yle.

Финляндия получит первые истребители F-35, заказанные на замену F/A-18 Hornet, не ранее 2026, а последняя заказанная партия прибудет только к 2030 году.

По словам Рауталинко, до этого времени самолеты Hornet должны находиться в составе ВВС Финляндии. Также он считает, что передача этих истребителей Украине потребует обновления и проведения обучения для экипажей.

"Какова стоимость возвращения их к активному использованию в другой стране? Там должны быть установлены новые системы и сделан ремонт. Насколько это будет эффективно?", - задал вопросы директор финской оборонной компании.

Предыстория

Напомним, 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин во время визита в Киев заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих истребителей Hornet. Она сказала, что обсуждение этого вопроса якобы "находится на очень ранней стадии и для этого нужно широкое международное сотрудничество".

При этом в Финляндии почти сразу заявили об отсутствии обсуждения этого вопроса. В частности, глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен вообще сообщил о том, что ему не известны намерения Санны Марин по поводу истребителей.

Как впоследствии пояснила Марин, она имела в виду истребители Hornet, у которых истекает срок эксплуатации в Финляндии в 2025 году, а им на смену придут боевые самолеты F-35 американского производства.

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