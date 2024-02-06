ua en ru
Вт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Финляндии приняли решение по границе с РФ

Хельсинки, Вторник 06 февраля 2024 05:40
UA EN RU
В Финляндии приняли решение по границе с РФ Фото: В Финляндии приняли решение по границе с РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сказала решение по границе с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Министр внутренних дел Мари Рантанен не рассматривает возможность открытия пунктов пропуска на данном этапе. Решение правительства о продолжении закрытия границ ожидается на этой неделе.

"На границе с другой стороны ждет значительное количество людей. С другой стороны, Россия, похоже, не изменилась", - подытожила министр.

Рантанен не привела графика закрытия границ. По ее словам, совет отвечает за закрытие границ в первую очередь в целях национальной безопасности и безопасности граждан.

"Мы не поддадимся такому давлению. Закрытие границ будет продолжаться столько, сколько необходимо. Надеемся, что конец этому будет виден, но пока этого нет", - сказала министр.

По данным пограничной службы, на российской границе на стороне по-прежнему находятся сотни или даже тысячи граждан третьих стран, которые имеют желание приехать в Финляндию без надлежащих документов.

Закрытие границ Финляндии с Россией

30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу вновь пришлось закрыть.

К слову, премьер Финляндии откинул возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не решилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Евросоюз намерен ограничить передвижение дипломатов из РФ по Шенгенской зоне, - Politico
Евросоюз намерен ограничить передвижение дипломатов из РФ по Шенгенской зоне, - Politico
DAILY
В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом