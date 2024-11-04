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В Финляндии стартовали крупнейшие в Европе артиллерийские учения НАТО

Финляндия, Понедельник 04 ноября 2024 16:26
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В Финляндии стартовали крупнейшие в Европе артиллерийские учения НАТО Фото: финские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Финляндии 4 ноября начались крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО под названием Lightning Strike 24. Они являются частью серии учений стран-членов Альянса в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз армии США в Европе и Африке.

Как отмечается, обучение Lightning Strike 24 ("Удар молнии-24") является частью серии Dynamic Front 25 ("Динамический фронт-25").

В учениях примут участие более 5 тысяч военнослужащих из США и еще 28 стран-союзников и партнеров Североатлантического союза. Они используют более 130 различных систем вооружения.

Помимо Финляндии учения пройдут на территориях Эстонии, Германии, Польши и Румынии. На территории Финляндии они будут проходить до 28 ноября в районах Роваярви и Рованиеми (Лапландия).

Цель обучения - продемонстрировать оборонные возможности Альянса, а также отработать оперативное командование, управление и сотрудничество с Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.

В них примут участие около 3600 финских военных и около 1250 солдат международных сил.

Как отметил руководитель учений полковник Янне Мякитало, масштаб показывает, что в случае необходимости Финляндия может получить помощь от союзников "очень быстро".

"Это хороший пример того, что наша полевая артиллерия в сочетании с возможностями союзников образует мощную оборону в северной части Финляндии и НАТО", - сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Латвии состоятся первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО. Они пройдут с 1 по 14 ноября.

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