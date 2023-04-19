У Фінляндії скасували заморозку будівлі російського культурного центру

Міністерство закордонних справ Росії направило ноту в МЗС Фінляндії з вимогою роз'яснити законність тимчасового заморожування активів РФ.

Тимчасовий захід ухвалили на прохання Міністерства закордонних справ Фінляндії, оскільки активи, як припускають, пов'язані з організаціями, занесеними до санкційного списку ЄС щодо Росії.

Правоохоронці також наклали заморожування або забезпечувальні заходи на сім квартир в околицях Гельсінкі.

Захід означав тимчасове заморожування майна. Протягом цього періоду майно не може бути відчужене, знищене або заставлене. Під час нього служба судових приставів вивчає необхідність постійного заморожування та арешту майна. Забезпечувальний захід може тривати до трьох тижнів або до його дострокового скасування.

Забезпечувальний захід щодо Російського центру науки і культури було скасовано сьогодні.

"За результатами поточного розслідування підстав для накладення арешту немає", - заявив Акі Віртанен, начальник відділу спеціального виконання судової поліції.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Фінляндії заморозили ділянку та будівлі російського центру науки та культури у Гельсінкі.

Додамо, що фінське управління зі стягнення боргів у зв'язку з санкціями ЄС заморозило кошти російського центру науки і культури, розташованого в Гельсінкі.

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