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В Финляндии отменили заморозку здания российского культурного центра

Фото: В Финляндии отменили заморозку здания российского культурного центра (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 19 апреля, в Финляндии отменили временную меру по заморозке Российского культурного центра в Хельсинки. Поскольку было принято решение, что нет оснований для ареста имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Министерство иностранных дел России направило ноту в МИД Финляндии с требованием разъяснить законность временного замораживания активов РФ.

Временная мера была принята по просьбе Министерства иностранных дел Финляндии, поскольку активы, как предполагается, связаны с организациями, включенными в санкционный список ЕС в отношении России.

Правоохранители также наложил замораживание или обеспечительные меры на семь квартир в окрестностях Хельсинки.

Мера означала временное замораживание имущества. В течение этого периода имущество не может быть отчуждено, уничтожено или заложено. Во время нее служба судебных приставов изучает необходимость постоянного замораживания и ареста имущества. Обеспечительная мера может длиться до трех недель или до ее досрочной отмены.

Обеспечительная мера в отношении Российского центра науки и культуры была отменена сегодня.

"По результатам текущего расследования оснований для наложения ареста нет", - заявил Аки Виртанен, начальник отдела специального исполнения судебной полиции.

Напомним, накануне стало известно, что в Финляндии заморозили участок и здания российского центра науки и культуры в Хельсинки.

Добавим, что финское управление по взысканию долгов в связи с санкциями ЕС заморозило средства российского центра науки и культуры, расположенного в Хельсинки.

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