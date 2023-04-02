ua ru
Нд, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Фінляндії заморозили кошти російського центру науки та культури, - ЗМІ

Новость на русском →
Неділя 02 квітня 2023 04:45
У Фінляндії заморозили кошти російського центру науки та культури, - ЗМІ Фото: У Фінляндії заморозили кошти російського центру науки та культури (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

Фінське управління зі стягнення боргів у зв'язку із санкціями ЄС заморозило кошти російського центру науки та культури, який розташований у Гельсінкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що відповідне рішення схвалили ще 10 березня.

Як пише видання Talouselämä, заморожені кошти перебувають на рахунку російського центру науки та культури в банку Nordea.

Управління зі стягнення боргів заборонило банку передавати та виплачувати кошти будь-кому, крім судового пристава.

Нагадаємо, Фінляндія доєднається до міжнародних зусиль стосовно притягнення до відповідальності влади РФ, що винна у розв’язанні війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Финляндия
NEWS
Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт
Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй