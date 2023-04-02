У Фінляндії заморозили кошти російського центру науки та культури, - ЗМІ

Фото: У Фінляндії заморозили кошти російського центру науки та культури (pixabay.com)

Фінське управління зі стягнення боргів у зв'язку із санкціями ЄС заморозило кошти російського центру науки та культури, який розташований у Гельсінкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що відповідне рішення схвалили ще 10 березня. Як пише видання Talouselämä, заморожені кошти перебувають на рахунку російського центру науки та культури в банку Nordea. Управління зі стягнення боргів заборонило банку передавати та виплачувати кошти будь-кому, крім судового пристава.