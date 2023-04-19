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У Фінляндії заморозили ділянку і будівлі російського центру науки та культури

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Гельсінки, Фінляндія, Середа 19 квітня 2023 01:14
У Фінляндії заморозили ділянку і будівлі російського центру науки та культури Фото: у Фінляндії заморозили ділянку і будівлі російського центру науки та культури (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Правоохоронні органи Фінляндії заморозили ділянку і будівлі російського центру науки та культури в Гельсінкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Згідно з рішенням судової виконавчої служби, предметом заморожування є ділянка та офісна будівля російського науково-культурного центру.

Зазначається, що власником ділянки є Російська Федерація, а до цього вона належала СРСР.

Діяльність російського науково-культурного центру призупинено ще в липні 2022 року.

Правоохоронні органи також заморозили сім паїв житла навколо Гельсінкі. За даними виконавчої служби, вони мають відношення до забороненого у зв'язку з російсько-загарбницькою війною проти України МЗС РФ.

Заморозка - це так звана тимчасова міра, протягом якої РФ не може передавати, знищувати чи передати в заставу майно.

Тимчасовий захід діє протягом трьох тижнів. За цей час правоохоронний орган з’ясує, чи є ділянка та офісні будівлі власністю, утриманням чи контролем суб’єкта, на який накладено ембарго.

Площа замороженого майна становить 3326 квадратних метрів, а площа офісної будівлі - 3926 квадратних метрів.я.

Правоохоронні органи зазвичай оцінюють у своїх рішеннях вартість замороженого майна, але вартість майна Російського науково-культурного центру "невідома".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що фінське управління зі стягнення боргів у зв'язку із санкціями ЄС заморозило кошти російського центру науки та культури, який розташований у Гельсінкі.

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