У Фінляндії сімом морякам танкера "тіньового флоту" РФ заборонили виїжджати з країни

"Заборона на виїзд - це менш обмежувальний захід, ніж арешт і тримання під вартою, який застосовується тому, що поліція зацікавлена в забезпеченні досудового розслідування і в тому, щоб залучені особи залишалися доступними під час слідчих заходів", - зазначила Катаямякі.

За її словами, кількість осіб, на яких поширюється заборона на виїзд, ще може змінитися.

Зі свого боку професор кримінального права Матті Толванен наголосив, що заборона на виїзд означає, що у поліції є підстави припускати, що екіпаж міг брати участь у вандалізмі за обтяжуючих обставин.

При цьому членів екіпажу можуть заарештувати, якщо вони спробують порушити заборону на виїзд.