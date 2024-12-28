Фінляндія конфіскувала "тіньовий танкер" РФ для розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

На судні проводитиметься технічне розслідування, мета якого з'ясувати, чи є танкер причиною пошкодження електричного кабелю. За заявою поліції, нове місце більше підходить для проведення слідчих дій.

Підозрюваний у пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2 танкер в супроводі фінської влади перемістять сьогодні в порт Порвоо.

Пошкодження кабелів у Фінській затоці

Нагадаємо, 25 грудня між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін розповів, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку перебували два судна.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту.

Зауважимо, що вчора стало відомо, що зупинивши "тіньовий танкер" РФ Фінляндія запобігла кільком більш серйозним диверсіям. Судно могло продовжувати пошкоджувати підводні комунікації.

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