RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Финляндии семи морякам танкера "теневого флота" РФ запретили выезжать из страны

Иллюстративное фото: танкер Eagle S задержала Финляндия (marinetraffic.com)
Автор: Иван Носальский

Финская полиция запретила семи членам экипажа танкера Eagle S выезжать из страны. Они могли повредить четыре подводных кабеля в Балтийском море.

Об этом заявила следователь уголовного розыска Центрального управления криминальной полиции Элина Катаямяки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Запрет на выезд - это менее ограничительная мера, чем арест и содержание под стражей, которая применяется потому, что полиция заинтересована в обеспечении предварительного расследования и в том, чтобы вовлеченные лица оставались доступными в ходе следственных мероприятий", - отметила Катаямяки. 

По ее словам, число лиц, на которых распространяется запрет на выезд, еще может измениться.

В свою очередь профессор уголовного права Матти Толванен подчеркнул, что запрет на выезд означает, что у полиции есть основания предполагать, что экипаж мог участвовать в вандализме при отягчающих обстоятельствах. 

При этом членов экипажа могут арестовать, если они попытаются нарушить запрет на выезд. 

Повреждение кабеля в Балтийском море

Напомним, ранее стало известно, что между Финляндией и Эстонией произошел разрыв кабеля Estlink 2.

В районе, где был поврежден кабель, заметили судно российского "теневого флота" Eagle S. Он мог порвать кабель своим якорем.

Финляндия решила задержать танкер. Сейчас он находится в одном из финских портов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндия