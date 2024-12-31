В Финляндии семи морякам танкера "теневого флота" РФ запретили выезжать из страны

"Запрет на выезд - это менее ограничительная мера, чем арест и содержание под стражей, которая применяется потому, что полиция заинтересована в обеспечении предварительного расследования и в том, чтобы вовлеченные лица оставались доступными в ходе следственных мероприятий", - отметила Катаямяки.

По ее словам, число лиц, на которых распространяется запрет на выезд, еще может измениться.

В свою очередь профессор уголовного права Матти Толванен подчеркнул, что запрет на выезд означает, что у полиции есть основания предполагать, что экипаж мог участвовать в вандализме при отягчающих обстоятельствах.

При этом членов экипажа могут арестовать, если они попытаются нарушить запрет на выезд.