В Финляндии семи морякам танкера "теневого флота" РФ запретили выезжать из страны

Финская полиция запретила семи членам экипажа танкера Eagle S выезжать из страны. Они могли повредить четыре подводных кабеля в Балтийском море.
Об этом заявила следователь уголовного розыска Центрального управления криминальной полиции Элина Катаямяки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Запрет на выезд - это менее ограничительная мера, чем арест и содержание под стражей, которая применяется потому, что полиция заинтересована в обеспечении предварительного расследования и в том, чтобы вовлеченные лица оставались доступными в ходе следственных мероприятий", - отметила Катаямяки.
По ее словам, число лиц, на которых распространяется запрет на выезд, еще может измениться.
В свою очередь профессор уголовного права Матти Толванен подчеркнул, что запрет на выезд означает, что у полиции есть основания предполагать, что экипаж мог участвовать в вандализме при отягчающих обстоятельствах.
При этом членов экипажа могут арестовать, если они попытаются нарушить запрет на выезд.
Напомним, ранее стало известно, что между Финляндией и Эстонией произошел разрыв кабеля Estlink 2.
В районе, где был поврежден кабель, заметили судно российского "теневого флота" Eagle S. Он мог порвать кабель своим якорем.
Финляндия решила задержать танкер. Сейчас он находится в одном из финских портов.
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