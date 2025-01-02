У Фінляндії ще одного моряка танкера "тіньового флоту" РФ підозрюють в обриві кабелів

Обрив кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, у Балтійському морі нещодавно було пошкоджено підводні кабелі між Фінляндією та Естонією.

Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S - танкер російського "тіньового флоту", який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія підозрює сімох членів екіпажу судна у вандалізмі за обтяжуючих обставин. Їм заборонили виїжджати з країни.

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