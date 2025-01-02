У Фінляндії ще одного моряка танкера "тіньового флоту" РФ підозрюють в обриві кабелів

Правоохоронці Фінляндії підозрюють ще одного члена екіпажу танкера "тіньового флоту" РФ в обриві кабелів. Загалом у справі фігурують уже вісім моряків.
Як передає РБК-Україна, про це фінські правоохоронці розповіли в коментарі Yle.
За даними правоохоронців, список підозрюваних поповнився ще одним членом екіпажу, йому також заборонили залишати Фінляндію.
"Кількість людей, яким заборонено подорожувати, може змінитися в міру просування попереднього розслідування", - уточнили в поліції.
На судні перебувають громадяни Грузії та Індії, але національність підозрюваних правоохоронці не розкривають.
Також у поліції підкреслили, що членам екіпажу Eagle S, яких підозрюють в обриві підводних кабелів, заборонили залишати судно.
За інформацією правоохоронців, активна початкова фаза розслідування триватиме кілька тижнів, а загальне розслідування займе не менше місяця. Наразі на судні тривають технічні дослідження і допити екіпажу.
Нагадаємо, у Балтійському морі нещодавно було пошкоджено підводні кабелі між Фінляндією та Естонією.
Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S - танкер російського "тіньового флоту", який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.
Нещодавно стало відомо, що Фінляндія підозрює сімох членів екіпажу судна у вандалізмі за обтяжуючих обставин. Їм заборонили виїжджати з країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.