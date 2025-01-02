В Финляндии еще одного моряка танкера "теневого флота" РФ подозревают в обрыве кабелей

Обрыв кабелей в Балтийском море

Напомним, в Балтийском море недавно были повреждены подводные кабели между Финляндией и Эстонией.

После этого Финляндия задержала судно Eagle S - танкер российского "теневого флота", который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.

Недавно стало известно, что Финляндия подозревает семь членов экипажа судна в вандализме при отягчающих обстоятельствах. Им запретили выезжать из страны.

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