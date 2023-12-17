У Фінляндії розповіли про ситуацію на кордоні з РФ після його повторного закриття

За даними фінських прикордонників, протягом сьогоднішнього дня на східний кордон Фінляндії, який повторно закрили, не прибуло жодного нового шукача притулку з території РФ.

Водночас повідомляється, що у суботу біля КПП Ваалімаа одна людина перелізла паркан і потрапила на територію Фінляндії. Після того паркан зміцнили та посилили спостереження.

Крім цього прикордонники повідомили, що на момент закриття кордону до КПП у Ваалімаа прямувала група зі 100-200 осіб, але після того розвернулася. Близько двох десятків осіб залишилися на ніч з російського боку і грілися біля вогнища, але протягом суботи роз'їхалися.

Фінляндія закрила кордони із Росією

Нагадаємо, 30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні та може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.

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