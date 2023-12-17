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В Финляндии рассказали о ситуации на границе с РФ после ее повторного закрытия

Фото: Мигранты перестали приходить к границе с Финляндией после его закрытия (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Искатели убежища прекратили приходить к границе Финляндии со стороны Российской Федерации после повторного закрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным финских пограничников, в течение сегодняшнего дня на восточную границу Финляндии, которую повторно закрыли, не прибыло ни одного нового искателя убежища с территории РФ.

В то же время сообщается, что в субботу возле КПП Ваалимаа один человек перелез через забор и попал на территорию Финляндии. После того забор укрепили и усилили наблюдение. 

Кроме этого пограничники сообщили, что на момент закрытия границы к КПП в Ваалимаа направлялась группа из 100-200 человек, но после того развернулась. Около двух десятков человек остались на ночь с российской стороны и грелись у костра, но в течение субботы разъехались.

Финляндия закрыла границы с Россией

Напомним, 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.

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Финляндия