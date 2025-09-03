У Фінляндії продаж бронежилета солдата РФ визнали воєнним злочином

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

За даними ЗМІ, цього літа на одному з сайтів було виставлено на продаж предмет, який привернув увагу фінської поліції.

Детектив-інспектор Вілле Нісканен із поліції Гельсінкі стверджує, що хтось продавав через Інтернет бронежилет російського солдата.

Згідно з оголошенням про продаж, бронежилет належав росіянину, захопленому на фронті під час української війни. Нісканен каже, що оголошення було опубліковане на початку літа цього року.

Коли про це стало відомо поліції, вони подали заяву про порушення кримінальної справи. За словами Нісканена, за цим фактом розпочато попереднє розслідування за статтею "незначний військовий злочин".

Попереднє розслідування справи все ще триває, оскільки поліція досі не знайшла людину, яка продала бронежилет.

За законами Фінляндії, продавця бронежилета можуть покарати штрафом, або ув'язненням на строк до двох років.