В Финляндии продажу бронежилета солдата РФ признали военным преступлением

Среда 03 сентября 2025 12:42
В Финляндии продажу бронежилета солдата РФ признали военным преступлением Фото: в Финляндии продажу бронежилета солдата РФ признали военным преступлением (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Хельсинки расследует случай торговли военным трофеем, а именно бронежилетом солдата армии РФ. В Финляндии перепродажу необычного предмета назвали военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным СМИ, этим летом на одном из сайтов был выставлен на продажу предмет, который привлек внимание финской полиции.

Детектив-инспектор Вилле Нисканен из полиции Хельсинки утверждает, что кто-то продавал через Интернет бронежилет российского солдата.

Согласно объявлению о продаже, бронежилет принадлежал россиянину, захваченному на фронте во время украинской войны. Нисканен говорит, что объявление было опубликовано в начале лета этого года.

Когда об этом стало известно полиции, они подали заявление о возбуждении уголовного дела. По словам Нисканена, по этому факту начато предварительное расследование по статье "незначительное военное преступление".

Предварительное расследование дела все еще продолжается, поскольку полиция до сих пор не нашла человека, который продал бронежилет.

По законам Финляндии, продавца бронежилета могут наказать штрафом или заключением на срок до двух лет.

Помощь Украине со стороны Финляндии

Напомним, с начала полномасштабной войны Финляндия активно оказывает помощь Украине в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Военная поддержка предусматривает вооружение, боеприпасы, технику и подготовку украинских бойцов.

Недавно Финляндия объявила о предоставлении 36,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Также, Финляндия выделила 28-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 200 млн евро (217 млн долларов).

