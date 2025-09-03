В Финляндии продажу бронежилета солдата РФ признали военным преступлением

Полиция Хельсинки расследует случай торговли военным трофеем, а именно бронежилетом солдата армии РФ. В Финляндии перепродажу необычного предмета назвали военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По данным СМИ, этим летом на одном из сайтов был выставлен на продажу предмет, который привлек внимание финской полиции.

Детектив-инспектор Вилле Нисканен из полиции Хельсинки утверждает, что кто-то продавал через Интернет бронежилет российского солдата.

Согласно объявлению о продаже, бронежилет принадлежал россиянину, захваченному на фронте во время украинской войны. Нисканен говорит, что объявление было опубликовано в начале лета этого года.

Когда об этом стало известно полиции, они подали заявление о возбуждении уголовного дела. По словам Нисканена, по этому факту начато предварительное расследование по статье "незначительное военное преступление".

Предварительное расследование дела все еще продолжается, поскольку полиция до сих пор не нашла человека, который продал бронежилет.

По законам Финляндии, продавца бронежилета могут наказать штрафом или заключением на срок до двух лет.