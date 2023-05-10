У Фінляндії продають колишній військовий острів, який розташований поблизу РФ

Власник острова вже отримав численні відгуки від зацікавлених покупців. Він прогнозує, що острів буде продано наприкінці року.

Острів Ранки, розташований неподалік Котки, продається за 7,9 млн євро. Нинішній власник острова, підприємець Ісмо Ряті з Котки, вісім років тому викупив колишні гарнізони Ранки та Кірккома за 700 000 євро. За його словами, запитувана ціна виправдана.

"Ми вклали значні кошти в острови: зараз на продаж виставлено сто заздалегідь запланованих ділянок. Крім того, всі будинки на острові, які тепер опалюються, мають геотермальне опалення", - сказав чоловік.

Ранки був островом, закритим для сторонніх із 1916 року. Він відкрився для туристів у 2015 році, коли держава передала острів Ісмо Ряді. Діяльність Сил оборони на ньому завершилась у 2006 році.