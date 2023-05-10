В Финляндии продают бывший военный остров, расположенный вблизи РФ

Владелец острова уже получил многочисленные отзывы от заинтересованных покупателей. Он прогнозирует, что остров будет продан в конце года.

Остров Ранки, расположенный неподалеку от Котки, продается за 7,9 млн евро. Нынешний владелец острова, предприниматель Исмо Ряти из Котки, восемь лет назад выкупил бывшие гарнизоны Ранки и Кирккома за 700 000 евро. По его словам, запрашиваемая цена оправдана.

"Мы вложили значительные средства в острова: сейчас на продажу выставлено сто заранее запланированных участков. Кроме того, все отапливаемые дома на острове имеют геотермальное отопление", - сказал мужчина.

Утра был островом, закрытым для посторонних с 1916 года. Он открылся для туристов в 2015 году, когда государство передало остров Исмо Ряди. Деятельность сил обороны на нем завершилась в 2006 году.