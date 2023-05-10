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В Финляндии продают бывший военный остров, расположенный вблизи РФ

Фото: Флаг Финляндии (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Финляндии решил продать свой остров Ранки, который находится недалеко от России. На нем расположены бывшие военные объекты и укрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца острова Исмо Ряти, которое приводит Yle.

Владелец острова уже получил многочисленные отзывы от заинтересованных покупателей. Он прогнозирует, что остров будет продан в конце года.

Остров Ранки, расположенный неподалеку от Котки, продается за 7,9 млн евро. Нынешний владелец острова, предприниматель Исмо Ряти из Котки, восемь лет назад выкупил бывшие гарнизоны Ранки и Кирккома за 700 000 евро. По его словам, запрашиваемая цена оправдана.

"Мы вложили значительные средства в острова: сейчас на продажу выставлено сто заранее запланированных участков. Кроме того, все отапливаемые дома на острове имеют геотермальное отопление", - сказал мужчина.

Утра был островом, закрытым для посторонних с 1916 года. Он открылся для туристов в 2015 году, когда государство передало остров Исмо Ряди. Деятельность сил обороны на нем завершилась в 2006 году.

Напомним, что Министерство иностранных дел Финляндии ответило России на ноту, которая была отправлена из-за "вандализма" по отношению к посольству РФ.

В настоящее время Финляндия ведет переговоры о соглашении, которое позволит США беспрепятственно использовать финскую землю.

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