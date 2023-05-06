Фінляндія відповіла на ноту Росії щодо "нападу" на їх консульство

Міністерство закордонних справ Фінляндії відповіло Росії на ноту, яка була відправлена через "вандалізм" по відношенню до посольства РФ.

За даними поліції Фінляндії, в неділю, пізно ввечері, у вікно російського консульства на Аландських островах кинули пляшку з-під пива. У результаті інциденту Росія направила Фінляндії ноту, в якій, на думку РФ, фіни були зобов'язані вжити заходів у зв'язку з вандалізмом по відношенню до їх консульства.

"Це усталена практика, що коли країна надсилає таку ноту, ми відповідаємо на неї. Ми також відповіли Росії і заявили, що серйозно ставимося до цього інциденту і передали інформацію поліції", – повідомили в МЗС Фінляндії.

Російські ЗМІ стверджували, що група людей кинула на територію консульства "вибуховий аудіопристрій".