Фінляндія відповіла на ноту Росії щодо "нападу" на їх консульство
Міністерство закордонних справ Фінляндії відповіло Росії на ноту, яка була відправлена через "вандалізм" по відношенню до посольства РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat,
За даними поліції Фінляндії, в неділю, пізно ввечері, у вікно російського консульства на Аландських островах кинули пляшку з-під пива. У результаті інциденту Росія направила Фінляндії ноту, в якій, на думку РФ, фіни були зобов'язані вжити заходів у зв'язку з вандалізмом по відношенню до їх консульства.
"Це усталена практика, що коли країна надсилає таку ноту, ми відповідаємо на неї. Ми також відповіли Росії і заявили, що серйозно ставимося до цього інциденту і передали інформацію поліції", – повідомили в МЗС Фінляндії.
Російські ЗМІ стверджували, що група людей кинула на територію консульства "вибуховий аудіопристрій".
Раніше ми повідомляли, у Північному морі різко побільшало кораблів РФ. Норвегія очікує зростання активності Росії в регіоні.
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