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Фінляндія відповіла на ноту Росії щодо "нападу" на їх консульство

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Фінляндія, Субота 06 травня 2023 03:06
Фінляндія відповіла на ноту Росії щодо "нападу" на їх консульство Фото: Фінляндія відповіла на ноту РФ щодо нападу на їх консульство (pixabay com)
Автор: Максим Шушко

Міністерство закордонних справ Фінляндії відповіло Росії на ноту, яка була відправлена через "вандалізм" по відношенню до посольства РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat,

За даними поліції Фінляндії, в неділю, пізно ввечері, у вікно російського консульства на Аландських островах кинули пляшку з-під пива. У результаті інциденту Росія направила Фінляндії ноту, в якій, на думку РФ, фіни були зобов'язані вжити заходів у зв'язку з вандалізмом по відношенню до їх консульства.

"Це усталена практика, що коли країна надсилає таку ноту, ми відповідаємо на неї. Ми також відповіли Росії і заявили, що серйозно ставимося до цього інциденту і передали інформацію поліції", – повідомили в МЗС Фінляндії.

Російські ЗМІ стверджували, що група людей кинула на територію консульства "вибуховий аудіопристрій".

Раніше ми повідомляли, у Північному морі різко побільшало кораблів РФ. Норвегія очікує зростання активності Росії в регіоні.

Нагадаємо, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція підтримали членство України в Євросоюзі та НАТО.

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