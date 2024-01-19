У Фінляндії хочуть запровадити ліцензії на експорт боєприпасів до Росії

"Рішення Ради ЄС заборонило продаж, доставку, передачу або експорт зброї та аксесуарів до неї в Росію з 2014 року. У червні 2023 року Рада ЄС внесла поправку до регламенту, яка запровадила нові заходи щодо запобігання ухиленню від санкцій, запроваджених щодо Росії", - йдеться в заяві.

У МВС зазначають, що в поправці до постанови умовою заборони експорту боєприпасів є те, що відповідні компоненти підлягають авторизації в державі-члені ЄС.

У рамках проекту готуються положення, що визначають експорт компонентів картриджів, який підлягає ліцензуванню.

Фінляндія хоче забезпечити виконання санкційного режиму

Крім того, проект досліджує необхідність ліцензії на інструменти, які можна порівняти з боєприпасами, і готує необхідні правила, якщо в ЄС їх немає.

Метою є забезпечення виконання санкційного рішення ЄС і тим самим запобігти експорту комплектуючих до Росії. Термін повноважень проекту триватиме до 31 грудня 2024 року.

Росія обходить санкції

На початку січня Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Представник розвідки Чехії днями заявив, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.