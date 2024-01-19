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В Финляндии хотят ввести лицензии на экспорт боеприпасов в Россию

=Архивное фото: В Финляндии хотят ввести лицензии на экспорт боеприпасов в Россию (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Финляндии разработали законодательный проект, в котором готовятся положения о необходимости получения лицензии на экспорт боеприпасов в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Финляндии.

"Решение Совета ЕС запретило продажу, доставку, передачу или экспорт оружия и аксессуаров к нему в Россию с 2014 года. В июне 2023 года Совет ЕС внес поправку в регламент, которая ввела новые меры по предотвращению уклонения от санкций, введенных в отношении России", - говорится в заявлении.

В МВД отмечают, что в поправке к постановлению условием запрета экспорта боеприпасов является то, что соответствующие компоненты подлежат авторизации в государстве-члене ЕС. 

В рамках проекта готовятся положения, определяющие экспорт компонентов картриджей, который подлежит лицензированию.

Финляндия хочет обеспечить исполнение санкционного режима

Кроме того, проект исследует необходимость лицензии на инструменты, сравнимые с боеприпасами, и готовит необходимые правила, если в ЕС их нет. 

Целью является обеспечение выполнения санкционного решения ЕС и тем самым предотвратить экспорт комплектующих в Россию. Срок полномочий проекта продлится до 31 декабря 2024 года.

Россия обходит санкции

В начале января Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Представитель разведки Чехии на днях заявил, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

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