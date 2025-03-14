У Фінляндії до довічного засудили неонациста з "Русича"

У Фінляндії засудили засновника і колишнього командира військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена, також відомого як Ян Петровський, до довічного ув'язнення за воєнні злочини під час війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Обвинувачення вимагало для Тордена довічне ув'язнення за п'ять воєнних злочинів, що були скоєні на сході України у 2014-му, втім районний суд відхилив одне з них.

Суд визнав, що неонацист був членом військового угрупування "Русич", яка брала участь у збройному нападі на солдатів батальйону "Айдар" Збройних сил України (ЗСУ) в Луганській області.

Водночас він відхилив звинувачення у тому, що Торден, як заступник командира "Русича", керував бойовиками, коли 5 вересня 2014-го вони організували засідку на блокпості, використавши український прапор. Тоді ж під час обстрілу були знищені вантажівка та легковик "Айдару", чотирьох бійців поранили, ще 22 - загинули.

Бойовик, своєю чергою, заперечив провину.

Зазначається, що це був переший випадок, коли у суді Фінляндії були висунуті звинувачення щодо підозрюваних у воєнних злочинах під час війни в Україні.