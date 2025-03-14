ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Фінляндії до довічного засудили неонациста з "Русича"

П'ятниця 14 березня 2025 11:07
UA EN RU
У Фінляндії до довічного засудили неонациста з "Русича" Фото: Ян Петровський, бойовик "Русича" (Giovanni Pigni)
Автор: Сергій Пишкін

У Фінляндії засудили засновника і колишнього командира військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена, також відомого як Ян Петровський, до довічного ув'язнення за воєнні злочини під час війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Обвинувачення вимагало для Тордена довічне ув'язнення за п'ять воєнних злочинів, що були скоєні на сході України у 2014-му, втім районний суд відхилив одне з них.

Суд визнав, що неонацист був членом військового угрупування "Русич", яка брала участь у збройному нападі на солдатів батальйону "Айдар" Збройних сил України (ЗСУ) в Луганській області.

Водночас він відхилив звинувачення у тому, що Торден, як заступник командира "Русича", керував бойовиками, коли 5 вересня 2014-го вони організували засідку на блокпості, використавши український прапор. Тоді ж під час обстрілу були знищені вантажівка та легковик "Айдару", чотирьох бійців поранили, ще 22 - загинули.

Бойовик, своєю чергою, заперечив провину.

Зазначається, що це був переший випадок, коли у суді Фінляндії були висунуті звинувачення щодо підозрюваних у воєнних злочинах під час війни в Україні.

Ян Петровський

Петровського затримали у Фінляндії 20 липня 2023 року в аеропорту "Гельсінкі-Вантаа". Офіс генерального прокурора України повідомив про бажання екстрадувати бойовика, але отримав відмову з боку Верховного суду Фінляндії. Петровський, своєю чергою, просив дозволу на екстрадицію до Російської Федерації (РФ).

Розгляд справ проти неонациста у Фінляндії розпочався ще в грудні 2024-го.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Фінляндія Війна в Україні
NEWS
За минулу добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 46 артсистем, - Генштаб
За минулу добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 46 артсистем, - Генштаб
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції