У Фінляндії демонтували останню статую Леніна у країні

У вівторок, 4 жовтня, у фінському місті Котка демонтували статую Володимира Леніна. Вона була останньою у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

За даними видання, статую було перевезено на склад. Місцевий музей вже планує використовувати її для виставок, але для цього необхідно отримати дозвіл.

У Yle зазначають, що рішення прибрати статую з міської площі було ухвалено за рахунок ініціативи місцевих мешканців та позиції міськради у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ на територію України.

Зазначимо, статуя Леніна була подарована місту Котка естонським Таллінном ще 1979 року.