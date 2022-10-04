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У Фінляндії демонтували останню статую Леніна у країні

Фото: у Фінляндії демонтували останню статую Леніна у країні (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 4 жовтня, у фінському місті Котка демонтували статую Володимира Леніна. Вона була останньою у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними видання, статую було перевезено на склад. Місцевий музей вже планує використовувати її для виставок, але для цього необхідно отримати дозвіл.

У Yle зазначають, що рішення прибрати статую з міської площі було ухвалено за рахунок ініціативи місцевих мешканців та позиції міськради у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ на територію України.

Зазначимо, статуя Леніна була подарована місту Котка естонським Таллінном ще 1979 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща за три місяці демонтувала близько 20 радянських пам'яток у рамках декомунізації.

Також ми писали, що у Латвії "зник" пам'ятник партизанам радянської армії, який підлягав демонтажу.

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