В Латвии "пропал" советский памятник, который должны были снести
В Алуксненском крае Латвии пропал памятник партизанам советской армии, который подлежал демонтажу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Специалист по связям с общественностью Алуксненского края Эвита Аплока сообщила, что исчез памятник на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию.
На его месте осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте полиции.
Сообщается, что в постановлении Кабинета министров "Список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики" значатся девять памятников, которые подлежат сносу в Алуксненском крае, но муниципальные специалисты обнаружили еще пять памятников, которые также решили демонтировать.
Напомним, в Риге 22 августа сносили советский памятник в парке Победы. Из-за этого россияне устроили истерику, а несколько агрессивных людей задержали.
Тем временем следственный комитет России открыл уголовное дело из-за сноса памятника.
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