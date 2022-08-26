ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Латвии "пропал" советский памятник, который должны были снести

Новина українською →
Латвия, Пятница 26 августа 2022 19:50
В Латвии "пропал" советский памятник, который должны были снести Фото: в Латвии "пропал" советский памятник, который должны были снести (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В Алуксненском крае Латвии пропал памятник партизанам советской армии, который подлежал демонтажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Специалист по связям с общественностью Алуксненского края Эвита Аплока сообщила, что исчез памятник на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию.

На его месте осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте полиции.

Сообщается, что в постановлении Кабинета министров "Список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики" значатся девять памятников, которые подлежат сносу в Алуксненском крае, но муниципальные специалисты обнаружили еще пять памятников, которые также решили демонтировать.

Напомним, в Риге 22 августа сносили советский памятник в парке Победы. Из-за этого россияне устроили истерику, а несколько агрессивных людей задержали.

Тем временем следственный комитет России открыл уголовное дело из-за сноса памятника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать