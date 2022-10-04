В Финляндии демонтировали последнюю статую Ленина в стране

По данным издания, статуя была перевезена на склад. Местный музей уже планирует использовать ее для выставок, но для этого необходимо получить разрешение.

В Yle отмечают, что решение убрать статую с городской площади было принято за счет инициативы местных жителей и позиции горсовета в связи с полномасштабным вторжением российских войск на территорию Украины.

Отметим, статуя Ленина была подарена городу Котка эстонским Таллином еще в 1979 году.