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Польша за три месяца декоммунизации убрала 20 советских памятников

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Польша, Суббота 20 августа 2022 18:10
Польша за три месяца декоммунизации убрала 20 советских памятников Фото: Польша за три месяца декоммунизации убрала 20 советских памятников (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий заявил, что им удалось провести декоммунизацию на треть от запланированных объемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

"Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60", - заявил Навроцкий.

Он обратил внимание на то, что демонтаж советских памятников в последнее время происходит очень быстро. Навроцкий хочет лично завершить процесс декоммунизации в Польше.

"Это очень быстрый темп, но это вопрос, который надо было решить давно", - подчеркнул глава Института национальной памяти.

Также он рассказал, что он занимается восстановлением производств по делам невыясненных смертей 1980-х годов и снятием неприкосновенности с прокуроров и судей коммунистических времен.

Напомним, что ранее в Украине создали орган по декоммунизации и дерусификации.

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