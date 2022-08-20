Польша за три месяца декоммунизации убрала 20 советских памятников
Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий заявил, что им удалось провести декоммунизацию на треть от запланированных объемов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
"Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60", - заявил Навроцкий.
Он обратил внимание на то, что демонтаж советских памятников в последнее время происходит очень быстро. Навроцкий хочет лично завершить процесс декоммунизации в Польше.
"Это очень быстрый темп, но это вопрос, который надо было решить давно", - подчеркнул глава Института национальной памяти.
Также он рассказал, что он занимается восстановлением производств по делам невыясненных смертей 1980-х годов и снятием неприкосновенности с прокуроров и судей коммунистических времен.
Напомним, что ранее в Украине создали орган по декоммунизации и дерусификации.
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