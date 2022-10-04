У Фінляндії анонсували новий пакет військової допомоги для України

Фінляндія найближчим часом ухвалить рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги на 93 мільйони євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, яку наводить Yle.
"Він (новий пакет допомоги - ред.) навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще довгий час", - наголосив міністр.
За його словами, це буде дев'ятий пакет військової допомоги для України від Фінляндії.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала Європу надавати Україні всі види допомоги.
Також ми писали, що Фінляндія арештувала активи підсанкційних росіян на 190 мільйонів євро.
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