Европа должна предоставлять все виды помощи Украине, - премьер Финляндии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа должна продолжать оказывать все виды помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европарламента.
"Украинцы доказали свою храбрость и выносливость, и они должны выиграть войну - альтернативы нет. Поэтому европейцы должны продолжать предоставлять Украине все виды помощи", - заявила Марин.
Выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге премьер сказала, что надо быть готовыми принять еще более жесткие санкции и визовые ограничения против России. Она считает, что недальновидные действия России уже привели к еще большей сплоченности Западного альянса.
Вспоминая энергетический кризис в Европе, она призвала к краткосрочным мерам по снижению цен на электроэнергию.
"Нынешний кризис не первый в Европе и не будет последним", - подчеркнула Марин.
Напомним, что Финляндия анонсировала многомиллионную военную помощь Украине.
Также, Финляндия предоставит Украине 35 млн евро гуманитарной помощи.
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