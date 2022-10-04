В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Финляндия в ближайшее время утвердит решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 93 миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, которое приводит Yle .

"Он (новый пакет помощи - ред.) вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", - подчеркнул министр.

По его словам, это будет уже девятый пакет военной помощи для Украины от Финляндии.