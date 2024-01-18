Фінляндія збудує на кордоні з РФ більше укріплень від нелегалів, ніж планувалося

Командир штабу Прикордонної служби Фінляндії Кіммо Авонен відмовився уточнити точне місце розташування загороджень та їхній зовнішній вигляд.

Тимчасові загородження будують зі спеціального дроту стандарту Північноатлантичного союзу (НАТО). Так званий "НАТОвській дріт" - це міцніший металевий дріт з колючками, ніж звичайний. Після закриття кордону восени минулого року, на пунктах пропуску встановили загородження з такого матеріалу.

Мережевий директор Центру гібридних компетенцій Юкка Саволайнен зазначив, що такі перешкоди потрібні, адже "східний кордон Фінляндії потенційно гірший за середземноморський".

Будівництво укріплень заплановане наприкінці зими - на початку весни. У вересні минулого року в місті Іматра завершили будівництво трьох кілометрів пробного паркану такого типу. В північній Карелії тимчасова огорожа вже частково збудована в місцях, де планується зведення постійної огорожі.

Загалом, в період між 2023 та 2026 роками уздовж східного кордону, переважно на південному сході Фінляндії, буде збудовано 200 кілометрів стаціонарної огорожі загальною вартістю 380 млн євро.

Водночас, навряд чи колючий дріт або інші бар'єри будуть зведені вздовж усього східного кордону Фінляндії та Росії. Довжина східного сухопутного кордону між державами становить 1300 кілометрів. Близько 70% кордону - це хвойні або змішані ліси, а 10% - це водні ресурси, озера і море. Це малозаселені регіони.

Закриття кордону Фінляндії з Росією

30 листопада 2023 року влада Фінляндії закрила всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до Фінляндії.

13 грудня уряд поновив роботу двох КПП, однак вже за кілька днів знову повністю їх закрив через нову хвилю мігрантів.

11 січня уряд Фінляндії вирішив продовжити закриття кордонів із Росією ще на місяць. Попередньо кордони будуть закриті до 11 лютого.

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