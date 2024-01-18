Финляндия построит на границе с РФ больше укреплений от нелегалов, чем планировалось

Командир штаба Пограничной службы Финляндии Киммо Авонен отказался уточнить точное местоположение заграждений и их внешний вид.

Временные заграждения строят из специальной проволоки стандарта Североатлантического союза (НАТО). Так называемая "НАТОвская проволока" - это более прочная металлическая проволока с колючками, чем обычная. После закрытия границы осенью прошлого года, на пунктах пропуска установили заграждения из такого материала.

Сетевой директор Центра гибридных компетенций Юкка Саволайнен отметил, что такие препятствия необходимы, поскольку "восточная граница Финляндии потенциально хуже средиземноморской".

Строительство укреплений запланировано в конце зимы - в начале весны. В сентябре прошлого года в городе Иматра завершили строительство трех километров пробного забора такого типа. В северной Карелии временное ограждение уже частично построено в местах, где планируется возведение постоянного ограждения.

В целом, в период между 2023 и 2026 годами вдоль восточной границы, преимущественно на юго-востоке Финляндии, будет построено 200 километров стационарного ограждения общей стоимостью 380 млн евро.

В то же время, вряд ли колючая проволока или другие барьеры будут возведены вдоль всей восточной границы Финляндии и России. Длина восточной сухопутной границы между государствами составляет 1300 километров. Около 70% границы - это хвойные или смешанные леса, а 10% - это водные ресурсы, озера и море. Это малозаселенные регионы.

Закрытие границы Финляндии с Россией

30 ноября 2023 года власти Финляндии закрыли все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Финляндию.

13 декабря правительство возобновило работу двух КПП, но уже через несколько дней снова полностью их закрыло из-за новой волны мигрантов.

11 января правительство Финляндии решило продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно границы будут закрыты до 11 февраля.

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