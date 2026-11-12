Фінляндія зафіксувала удар по військовому кораблю РФ у Балтійському морі

У Балтійському морі зафіксували удар по російському військовому кораблю. Інцидент стався напередодні, 11 листопада, у районі Фінської затоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними фінських збройних сил, удар по російському судну виявили у середу, 11 листопада. Водночас у Гельсінкі наголошують, що безпекова ситуація в регіоні залишається стабільною.
"Фінські збройні сили виявили удар по російському військовому кораблю в районі Фінської затоки та стежать за розвитком ситуації", - повідомив речник Сил оборони Фінляндії.
Він також підкреслив, що безпосередньої військової загрози для країни наразі немає.
Проте фінські військові відмовилися розкривати точний час, місце події та спосіб, у який зафіксували влучання.
Наразі офіційно невідомо, що саме стало причиною вибуху та чи є постраждалі серед екіпажу.
За інформацією естонських медіа, під удар потрапив невеликий корабель Військово-морського флоту РФ.
Повідомляється, що після інциденту судно змогло повернутися до порту в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, що це вже не перший випадок успішного ураження військових суден країни-агресора за останній час.
Зокрема, у серпні 2026 року стало відомо, що флот РФ міг залишитись без двох кораблів для запуску "Калібрів" внаслідок атаки на військово-морську базу в Новоросійську, що підтвердили супутникові знімки.
Також раніше українські військові проводили успішні операції проти ворожого флоту в Чорному морі.
Так, у червні українські дрони вполювали російський корабель в Криму - тоді безпілотники Сил безпілотних систем уразили прикордонний сторожовий корабель класу "Світляк" та низку інших об'єктів противника.