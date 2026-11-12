Финляндия зафиксировала удар по военному кораблю РФ в Балтийском море

В Балтийском море зафиксировали удар по русскому военному кораблю. Инцидент произошел накануне, 11 ноября, в районе Финского залива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным финских вооруженных сил, удар по российскому судну был обнаружен в среду, 11 ноября. В то же время в Хельсинки подчеркивают, что ситуация с безопасностью в регионе остается стабильной.
"Финские вооруженные силы обнаружили удар по российскому военному кораблю в районе Финского залива и следят за развитием ситуации", - сообщил спикер Сил обороны Финляндии.
Он также подчеркнул, что непосредственной военной угрозы для страны пока нет.
Однако финские военные отказались раскрывать точное время, место происшествия и способ, которым зафиксировали попадание.
Пока официально неизвестно, что именно стало причиной взрыва и являются ли пострадавшие среди экипажа.
По информации эстонских медиа под удар попал небольшой корабль Военно-морского флота РФ.
Сообщается, что после инцидента судно смогло вернуться в порт в Санкт-Петербурге.
Напомним, что это уже не первый случай успешного поражения военных судов страны-агрессора за последнее время.
В частности, 11 ноября 2026 г. Силы обороны Украины поразили портовую и нефтяную инфраструктуру России в Усть-Луге.
Дроны Центра спецопераций "Альфа" атаковали ракетный корабль "Буян-М".
Также в августе 2026 года стало известно, что флот РФ мог остаться без двух кораблей для запуска "Калибров" в результате атаки на военно-морскую базу в Новороссийске, что подтвердили спутниковые снимки.
Ранее украинские военные проводили успешные операции против вражеского флота в Черном море.
Так, в июне украинские дроны подстрелили российский корабль в Крыму - тогда беспилотники Сил беспилотных систем поразили пограничный сторожевой корабль класса "Светляк" и ряд других объектов противника.