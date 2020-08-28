Финляндия запретила въезд работникам из Украины

Фото: сезонным работникам из Украины запретили въезд в Финляндию (studentportal pl)

Финляндия с 28 августа запретила въезд для сезонных работников из Украины и третьих стран, на которые распространяются ограничения Евросоюза. Запрет продлится до 18 сентября.

Соответствующее решение приняло правительство Финляндии, пишет yle.fi.

Сообщается, что с сегодняшнего дня сезонные работники из стран, которые не входят в Евросоюз и для которых закрыты границы стран-участниц, больше не смогут въезжать в Финляндию. Отметим, Украина входит в перечень таких стран.

В то же время решение не распространяется, например, на тайских сборщиков ягод, поскольку для граждан Таиланда нет ограничений на въезд. Другие третьи страны, граждане которых в настоящее время могут въезжать в Финляндию без ограничений: Южная Корея, Грузия, Руанда, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

Напомним, сегодня Украина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом закрыла въезд для иностранцев до конца сентября; в страну смогут попасть студенты, транзитные пассажиры, военные, которые проходят службу в Украине, дипломаты и экипажи морского и воздушного транспорта.

Правила въезда для иностранцев накануне обновили в Кабинете министров.