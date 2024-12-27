Фінляндія запобігла серйозним диверсіям завдяки зупинці "тіньового танкера" РФ, - Yle

Пошкодження кабелів у Фінській затоці

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін навіть зауважив, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку перебували два судна. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту.

Генсек НАТО Марк Рютте сьогодні наголосив, що НАТО посилить свою військову присутність у Балтійському морі після диверсії на підводному кабелі електропередач.

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