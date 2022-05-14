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Финляндия о вступлении в НАТО: у нас есть сосед, который способен вести бесполезную войну

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Хельсинки, Суббота 14 мая 2022 17:46
Финляндия о вступлении в НАТО: у нас есть сосед, который способен вести бесполезную войну Фото: министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия готова вступить в НАТО, поскольку настало время обзавестись союзниками и получить больше партнеров. Однако Хельсинки не намерены провоцировать Россию или кого-то другого своим вступлением в Североатлантический альянс.

Об этом заявила министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На вопрос, не ведет ли Финляндия опасную игру, идя наперекор предупреждению руководителя Кремля Владимира Путина, министр ответила: "Абсолютно нет. Мы находимся в другой ситуации с тех пор, как Россия начала свою безжалостную и незаконную войну в Украине".

Она объяснила, что для Финляндии настало время вступить в Альянс, но она "не намерена никого провоцировать".

"Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы убедились, способен действовать и вести очень беспощадную войну. Мы готовы к любым неприятным мерам против нас, но нет абсолютно никакой паники, и мы не боимся. Мы готовились ко всем видам действий, и это наши собственные решения. Путин сам виноват, и это одно из последствий его игры", - сказала она.

По словам министра, Финляндия готова выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности Европы.

Напомним, ранее Путин назвал ошибочным решение Финляндии вступить в НАТО.

Ранее Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. В Москве евроатлантические стремления обоих государств назвали угрозой нацбезопасности.

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