Финляндия о вступлении в НАТО: у нас есть сосед, который способен вести бесполезную войну

Финляндия готова вступить в НАТО, поскольку настало время обзавестись союзниками и получить больше партнеров. Однако Хельсинки не намерены провоцировать Россию или кого-то другого своим вступлением в Североатлантический альянс.

Об этом заявила министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

На вопрос, не ведет ли Финляндия опасную игру, идя наперекор предупреждению руководителя Кремля Владимира Путина, министр ответила: "Абсолютно нет. Мы находимся в другой ситуации с тех пор, как Россия начала свою безжалостную и незаконную войну в Украине".

Она объяснила, что для Финляндии настало время вступить в Альянс, но она "не намерена никого провоцировать".

"Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы убедились, способен действовать и вести очень беспощадную войну. Мы готовы к любым неприятным мерам против нас, но нет абсолютно никакой паники, и мы не боимся. Мы готовились ко всем видам действий, и это наши собственные решения. Путин сам виноват, и это одно из последствий его игры", - сказала она.

По словам министра, Финляндия готова выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности Европы.